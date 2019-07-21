Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

SEEFELD

Mbaye Diagne devre arasının bomba ismiydi şimdi ise bir an önce satılsın gözüyle bakılan en pahalı Aslan’ı... Saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki eylem ve söylemleriyle de zaman zaman can sıkan ve Galatasaray’ın kurtulmak istediği Senegalli golcü konusunda bu hafta içinde sıcak gelişmeler olacak. Afrika Uluslar Kupası’nın sona ermesinin ardından transfer görüşmelerine ağırlık verilecek. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı yönetim, Diagne için Arabistan’ın Al Nasr Kulübü ile pazarlık halindeydi. Aslan kapıyı 16 milyon avrodan açmış sonrasında 15’e inmişti ama şimdi 14 milyon avroya da razı gibi. Tabii bir şartla. O da oyuncunun yıllık ücretine zam yapılması kaydıyla. Ki böylece Mbaye Diagne’nin ikna edilmesi kolaylayacak.

Transfere kaynak

Galatasaray’da Diagne’nin satışının ardından tabii ki gözler yeni gelecek isimlere çevrilecek. Senegalli oyuncunun satışını bekleyen Ever Banega, santrfor ve yerli pazarında Deniz Türüç konusu resmiyete kavuşacak. Tekrar hatırlatalım; Deniz Türüç konusunda Galatasaray ile Kayserispor kulüpleri yaklaşık 4 milyon avroda el sıkışmıştı. Millî futbolcuyla da senelik 1 milyon avro ödenecekti. Oyuncunun da Şampiyonlar Ligi ve Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray’ı istemesi yönetimin elini güçlendirmiş ve transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamıştı. Sonuç olarak, Cimbom adına bu hafta hem kalkan hem de inen uçaklar anlamında çok hareketli geçecek gibi görünüyor.

Afrika’nın kupa Aslan’ı

Cimbom’un geçen sezonki şampiyonluğunda kuşkusuz aslan payı Sofiane Feghouli’deydi. Ki sadece ligde değil kupada da kritik golleri vardı. Sezonu iki kupa ile kapatan Afrika Aslan’ı kıtasında da boş durmadı... Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayir ile şampiyonluğa uzandı. 29 yaşındaki isim turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamladı ve yeni sezona belki biraz yorgun ama daha moralli başlayacak.

Beni izlemeye devam edin!

Türkiye kariyerinde ilk olarak Kasımpaşa forması giyen ardından Beşiktaş’ta oynadıktan sonra tekrar yurt dışına gidip dönen Ryan Babel şimdi Aslan gibi kükrüyor. Sarı-kırmızılı takımın Leipzig ile yaptığı ve 3-2 kaybettiği maçta iki golü de atan Hollandalı yeni transferdi. Kanat olmasına rağmen forvet özelliğini de gösteren Babel sadece hücumda değil, savunmada da etkindi. Nagatomo ile uyumu da dikkat çeken tecrübeli oyuncu mücadele sonunda Fatih Terim’den özel tebrik aldı. Hollandalı yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımla da yüzde 67’lik performansla oynadığını ifade etti.