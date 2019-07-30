Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Saalfelden

Beşiktaş taraftarının takımda görmek istemediği Orhan Ak sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı taraftarlar ile Orhan Ak arasındaki gerginlik 2015 yılına dayanıyor. O tarihte Emre Belözoğlu ile Beşiktaşlılar arasında feribot iskelesinde kavga çıkmıştı. Emre’nin yanında bulunan Orhan Ak’ın da olaya karıştığı, hatta taraftarlara silah çektiği ileri sürülmüştü. Ak’ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesine önce Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı “Anlamıyor musunuz? Orhan Ak’ı istemiyoruz” tavrını göstermişti. Genç teknik adam kamp için gidilen Avusturya’ya ayak basar basmaz bir kadın taraftardan “Orhan Ak seni istemiyoruz” sözlerini duymuştu. Eibar ile oynanan hazırlık maçı sonrasında ise ortalık iyice karıştı.

Şahsi mesele

Bir grup taraftar saha içine girip yedek kulübesine yürümüş ve “Orhan Ak bize silah çeksene” diye bağırmıştı. Kapüşonunu takarak kendini gizleyen Orhan Ak takım otobüsüne kendisini zor atmıştı. Bu gelişmelerden sonra Beşiktaş’ın yardımcı hocası kulübün internet sitesinden “Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum” açıklamasını yaptı.

TEPKİYE GÖRE PLAN

Orhan Ak’ın resmî siteden yaptığı açıklama tansiyonu düşürmeye yönelik. Eğer siyah-beyazlı taraftar, yardımcı antrenöre yönelik protestolarına devam ederlerse iç saha maçlarında Orhan Ak’ın kulübede yer almaması gündeme gelecek. Yönetim Ak konusunda geri adım atmama kararı aldı.

Kartal’ın tadı yok

Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Yunanistan İkinci Ligi takımlarından Apollon Larisas ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 0-0 beraberlikle ayrılırken yine ışık vermedi. Siyah-beyazlılar maça kalede Karius, geride Gökhan, Mirin, Vida, Caner, önlerinde Dorukhan, ortada Oğuzhan Özyakup ile Ljajic, kanatlarda Boyd ve Quaresma ileride de Güven dizilişiyle başladı. İlk yarıda tempo çok düşüktü. Dakika 30'da Q7 ortaladı Boyd bomboş pozisyonda dokunamadı. İkinci yarıya Mirin-Medel değişikliyle başlayan siyah-beyazlılarda daha sonra oyuna Lens, Necip, Kerem, Utku, Kartal, Erdem, Umut, Rıdvan, Oğuzhan Akgün, Muhayer ve Necip de girdi. Avcı'nın pas sistemine hâlâ daha alışamadığı görülen siyah-beyazlı futbolcular organize olmakta çok zorlandı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Avusturya'daki ilk maçında Eibar'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, cuma günü Udinese ile karşılaşacak.

NORWICH DE İSTİYOR

Sol bek transferi için Paderborn’da forma giyen Nijeryalı Jamilu Collins’i isteyen Beşiktaş’a rakip çıktı. İngiliz basınına göre, İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City de Collins’i istiyor. Norwich’in ilerleyen günlerde resmî transfer teklifini Paderborn’a ileteceği de çıkan haberlerde yer aldı.

KAMPTA İKİ SAKAT!

Beşiktaş’a iki oyuncusundan kötü haber geldi. ilki Kartal’ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson’dan. Kasığından sakatlanan Kanadalı oyuncu Avusturya’da devam eden kamptan ayrılarak tedavisi için Belçika’ya gitti. Eibar maçında sakatlanan Roco’da da kas yaralanması tespit edildi ve tedavisine başlandı. İki oyuncu da en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.