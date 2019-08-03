Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Özdemir’e görüşme yetkisi verirken Başkan “beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

Kur 5,80

“En kısa zaman” beklenenden de kısa sürdü. Sadece birkaç saat sonrasında yayıncı kuruluş yetkilileriyle bir araya gelen Özdemir ödeme problemini tek görüşmeyle çözdü. Buna göre kulüpler ve beIN SPORTS 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5,80 olarak belirlendi. Böylece özellikle transfer döneminde kulüpleri çok zorlayan ödemeler konusu çözüldü ve spor gündeminden kalktı.

Üyelere kolaylık

Federasyon ile yayıncı kuruluş beIN Sports yeni anlaşma imzaladı. Yayıncı kuruluş, Ağustos ayında üyelik fiyatlarını yükseltmeyecek, ayrıca taraftar için düşük fiyatlı ve dinamik bir OTT (Over - the - top) alternatifi de sunulacak. IPTV ve dekoderler aracılığıyla yapılan korsan yayınların da önüne geçilecek.

90 milyon dolar kayıp

Bilindiği üzere; toplam 500 milyon dolar olan yayın ihalesinde sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısmın sözleşmede belirlenen oranda her yıl artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti. Yayıncı kuruluş, 2 ay kadar önce 500 milyon doların tamamı için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunmuştu.