Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiası deyim yerindeyse Falcao ile yatıp kalkıyor. Ha geldi ha gelecek denilen dünyaca ünlü golcüde geri sayım devam ediyor... Yönetim ise büyük bir uğraş veriyor. İşin özeti; Radamel Falcao ile G.Saray arasında problem yok. Kaldı ki, yönetim oyuncunun yıllık ücretinin bir kısmı için sponsoru bile buldu. Transferdeki en önemli problem kulübü Monaco’nun tavrı. Fransız ekibi bir yandan oyuncuyu bırakmak istemiyor diğer taraftan da 9 milyon avroyu bulan yüksek maliyetinden kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki Galatasaray adına görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut ne diyor?

> O da sabırsız

Uzun süredir Monaco Kulübü ile temas hâlinde olan Bulut transferin üç-beş güne kadar sonuçlanacağını söylüyor. Bulut “Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama transferi için uğraşıyoruz. Üç-beş güne belli olacak inşallah” diyerek daha fazla detaya girmiyor. Fakat sabırsız olan sadece yönetim veya taraftar değil. Aynı zamanda yeni bir heyecana kendini hazırlayan Falcao da öyle. İyi bir teklif aldığını ve ailesini düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kolombiyalı bir an önce tarafların anlaşmasını diliyor. > Burhan Can Terzi



Güncel piyasa değeri 23 milyon avro olan Falcao için kulüplerin ödediği toplam bonservis bedeli 103 milyon avro. En yüksek ücret ise 43 milyon avro ile Monaco’ya (A. Madrid’den aldı) ait.