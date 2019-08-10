Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Zanka kimdir?

Zanka, 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag’da dünyaya geldi. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde top koşturuyor.

Kariyerine ülkesinin B93 takımında başladı. 2007 yılında Kopenhag’a transfer olan Zanka, 2012’de ise PSV’ye geçti.

2014’te tekrar Kopenhag’ın yolunu tutan oyuncu son olarak 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gitti ve iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.

Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.