Sarı-lacivertli kulübün binasında gerçekleşen ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu imza törende Alper Potuk, 31 Mayıs 2022’e kadar olan mevcut sözleşmesini, ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yaparak yenilendi.
Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" şeklinde konuştu.
Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı
21.08.2019 - 16:01 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de yıllık ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk, yeni sözleşmesine imza attı.
Sarı-lacivertli kulübün binasında gerçekleşen ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu imza törende Alper Potuk, 31 Mayıs 2022’e kadar olan mevcut sözleşmesini, ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yaparak yenilendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Alper Potuk,yeni,sözleşme,
645258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645258.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş - Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5