Gençlerbirliği, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı maçı tribünden izledi.
Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik heyeti, maç sırasında açtığı, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” yazılı dövizler ile son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepkilerini gösterdi.
Gençlerbirliği'nden kadın cinayetlerine tepki
23.08.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası mücadelesi olan Türkiye-Yunanistan maçını tribünden izleyen Gençlerbirliği futbolcuları, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” dövizleri ile tepki gösterdi.
Gençlerbirliği, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı maçı tribünden izledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlerbirliği,kadın,cinayet,tepki,
645820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645820.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş - Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
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25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
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Galatasaray - Konyaspor
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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5