Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı maçı tribünden izledi.



Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik heyeti, maç sırasında açtığı, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” yazılı dövizler ile son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepkilerini gösterdi.