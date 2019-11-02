Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fatih Terim son haftalarda dökülen takımı büyük ölçüde değiştirerek farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar maça ön alanda presle başlasa da haftalardır yaşadığı hastalığı üzerinden atamamış göründü. Rakip yarı alanda boşluk oluşturmayı beceremeyen Galatasaray, Talbi’nin kendi kalesine attığı gol ve Melnjak’ın gereksizce yaptığı elle müdahale ile kazanılan penaltı sayesinde 18 dakikada neredeyse uğraşmadan 2-0’ı buldu. Sarı-kırmızılıların sadece ilk 10 dakikada yaptığı pres 2-0’dan sonra hiç kalmadı. Hücumda çok dağınık ve geriden oyun kurmakta başarısız olan Terim’in öğrencileri, devrenin geri kalanında Çaykur Rizespor’un ataklarını savuşturmakla uğraştı. Karadeniz ekibi seri paslaşmalarla ceza alanına kadar kolayca girebilirken son tercihlerde başarılı değildi. Boldrin’in 26’daki sert şutunu Muslera son anda uzanarak kornere çeldi.

Temposuz, heyecansız

Pozisyona girmeden ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray karşısında Çaykur Rizespor 53’te gole çok yaklaştı. Melnjak müsait pozisyonda sert vursa da topu Muslera’nın kucağına nişanladı. Sakatlıklar sebebiyle Galatasaray’da Şener-Mariano değişikliği yaşanırken, mavi-yeşili ekipte kaleci Gökhan yerini Tarık’a bıraktı. Sükseli kadrosuna rağmen sönük futbol oynamayı ikinci yarıda da sürdüren Galatasaray bu bölümde ilk isabetli şutunu 74’te Andone’nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşla çekti. Son derece temposuz ve heyecansız geçen karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-0 galip bitirse de ortaya konan futbol ligin devamı ve Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü deplasmanda oynanacak Real Madrid maçı öncesi ışık vermedi.

Şut yok, iki gol var!

Galatasaray dün akşam Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazanırken bu skora ulaşırken neredeyse terlemedi bile. Karşılaşmanın 15. dakikasında Karadeniz ekibini stoperi Talbi, Galatasaray forvetlerini kıskandıracak kadar düzgün bir kafa vuruşuyla kendi kalecisini avlayarak Aslan’ı öne geçirdi. Bu golden üç dakika sonra bu defa Melnjak topu ceza sahası içinde elle kesti ve Galatasaray 18 dakika içinde rakip kaleyi yoklamadan 2-0’ı bulmuş oldu.