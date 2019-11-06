Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman çok temkinli. Nasıl olmasın ki! Sakat oyunculara yenileri ekleniyor ve kadro kurmakta zorluk çekiyor. UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında yarın Krasnodar’a misafir olacak Karadeniz ekibinde Sosa’nın oynamaması kesinleşti. Üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle oyuncularını uyaran Karaman, hem maçlarda hem de idmanlardaki çalışmalarda herkesin dikkatli olmasını ve riskli hareketlerden kaçınmalarını istedi. Ünal Hoca oyuncularına “Üst üste zorlu maçlar oynuyoruz. Gücünüzü ekonomik ve enerji odaklı kullanın. Yeni sakatlıklar yaşamayalım, dikkatli olmalıyız” dedi.

İŞİMİZE BAKALIM

Bu arada son Göztepe maçında yaşanan hakem hatası ve yönetimin reaksiyonunu da dile getiren Karaman, kendilerinin işinin sahada olduğunu ve tamamen futbollarına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Krasnodar mücadelesinde ellerinden geleni yapacaklarına inandığını belirten Karaman “Evet işimiz zor, bunu kabul ediyoruz ama öyle diye de çabuk pes edecek hâlimiz yok. Eksiklerimiz de var ama sahaya çıkan oyuncularımız formanın hakkını verecektir. Çünkü Trabzonspor’un büyüklüğüne ve formasına da bu yakışır” ifadesini kullandı.