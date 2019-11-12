Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi. Son dünya şampiyonu Fransa'nın olduğu grupta lider durumda olduklarını hatırlatan Şenol Hoca "Hedefimiz iki maçta altı puan. Ama İzlanda'ya karşı bir beraberlik gruptan çıkmamıza yetecek. Yarışta son düzlüğe geldik ve son adımı sağlam atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan serüveni İstanbul'da tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" diye konuştu. İzlanda'nın fizik gücü yüksek bir takım olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca "Kuvvet, dayanıklılık ve oyun disiplini olan bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü tabii ki dikkate alacağız ama hiçbir rakipten çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Biz biriz, birlikteyiz

Kulüp takımlarının Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla da ilgili olarak Güneş "Kulüplerimiz de oyuncularımız da bizim, birlikteyiz. Biz de onları temsilen yarışıyoruz. Oralardan aldığımız Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulüplerimizin şu ana kadar beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzüyor. Galatasaray ve Başakşehir'in yola devam etme şansları var. Umarım devam ederler" diye konuştu. Avrupa'da oynayan lejyonerlerin başarısından mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş "Avrupa Şampiyonası gelecek nesillerin de önünü açar. Bu grup Avrupa Şampiyonası'na gittiği zaman başka Türk oyuncuların da Avrupa'ya gitmesini sağlar" dedi.

2022’yi de isterim

2022 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğü bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Güneş, "İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmanın tecrübesiyle Dünya Kupası'na da katılarak Türk futbolunun güzelliklerini de ortaya koyarız. Ama sonuçlar alınmadan neleri doğru yaparsanız yapın, yıkılmaya mahkûm görünüyor ülkemizde. 2022 Dünya Kupası’nda olmak istiyoruz. Ama ondan sonra ne yapacağımla ilgili bir şey söylemedim çünkü yarın ne olacağını ben de bilmiyorum. Millî takım benim ulvi bir duyguyla sahiplendiğim görev oldu. Bugün de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Biz birlikteyiz. Biraz tartışma seviyesini ayarlamalıyız" sözlerini kullandı.

EMEKLİLİK NE ZAMAN?

Şenol Hoca emeklilik sorularına "İzlanda maçına final diyorum ama benim son maçım olmayacak. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik" cevabını verdi.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

2002 Dünya Kupası'na gidilen eleme maçlarının da hatırlatıldığı Şenol Güneş "Geriye dönüp bakmıyorum, geleceğe bakıyorum, geleceği planlıyorum ama geçmişi de bilmekte fayda var" diye konuştu.

Altay Bayındır kadroda

Millî takımda sakatlığı bulunan Ç. Rizesporlu kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarılırken yerine Fenerbahçe’nin formasını giyen Altay Bayındır dâhil edildi. Dün akşamki idman öncesi Altay’ı yanına çağıran Şenol Güneş oyuncuyu tebrik etti. Ardından bütün takım Altay’ı alkışladı.

HASAN ALİ İNANIYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden millî takıma çağrılan Hasan Ali Kaldırım, İzlanda maçında EURO 2020 biletini almak istediklerini söyledi. Çok dikkatli olacaklarını söyleyen Hasan Ali "Andorra maçına kalmadan EURO 2020'yi garantilemek istiyoruz" dedi.

HAKAN'IN YAKIŞTIRMASI

İtalya'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral, hafta sonu oynanan Juventus-Milan karşılaşmasında birbirlerine rakip oldu. Bu maçın ardından millî takıma katılmak üzere birlikte yola çıkan ikiliden Hakan "Komandoyla beraber geliyoruz" paylaşımında bulundu.

İZLANDA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Türkiye ile İzlanda arasında perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.