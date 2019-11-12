Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe, millî araya ikinci sırada girmesine rağmen sportif direktör Damien Comolli takımın performansından memnun değil. Sarı-lacivertliler özellikle hücum istatistiklerinde iyi durumda olmasına rağmen alınan sonuçlar ve sergilenen oyun Fransız ismi, rahatsız etmiş durumda. Kasımpaşa karşılaşmasını Başkan Ali Koç’la birlikte izleyen Comolli’nin Yanal’ı eleştirdiği öğrenildi. Comolli, takım ve Teknik direktör ErsunYanal’la ilgili fikirlerini Yukatel Denizlispor maçı sonrası “Kazandık ama vites yükseltmeliyiz” açıklamasıyla dikkat çeken Başkan Ali Koç’la paylaşırken, Semih Özsoy’un tansiyonu düşürmek için araya girdiği ifade edildi. Buna rağmen Comolli, Ersun Yanal’la bir araya gelme kararı aldı.

Rapor istenecek

Başkan Ali Koç “futbolun bir numaralı patronu” olarak tanımladığı Comolli’nin bu talebini müspet karşılarken millî arada bir üçlü zirve gerçekleşmesine onay verdi. Ersun Yanal’la bir araya gelecek Koç ile Comolli, hocaya takımdaki düşüşün sebeplerini soracak ve detaylı bir rapor isteyecek. Şu ana kadar Yanal’la bir sıkıntı yaşamayan Comolli’nin, bütün transfer taleplerini karşıladıkları tecrübeli teknik adamdan daha iyi bir performans beklediği ve takımın sol bek dışında bir takviyeye ihtiyaç duymadığı düşüncesini de Başkan Koç’la paylaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerde bir kriz değil, aksine olası bir krizi önlemek için toplantı yapılacağı ifade ediliyor.

SAVUNMA ALARMI

Fenerbahçe, ligin en az pozisyon veren takımlarından olmasına rağmen kalesinde 12 gol görmüş durumda. Gaziantep ve Galatasaray maçları hariç dokuz karşılaşmada topu ağlarından çıkarmak mecburiyetinde kalan sarı-lacivertlilerin en büyük sıkıntısı ise ferdî hatalar. Tam sekiz golü ferdî hatadan yiyen Fenerbahçe’de teknik heyet bu duruma son vermek için yoğun mesai harcarken Ozan Tufan da “Basit goller yiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlar böyle hatalar yapmamalı” ifadesiyle yaşadıkları soruna dikkat çekti.