Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’un “seçim” dosyası bir türlü kapanmıyor! Sebebi de 23 Mart 2019’da yapılan olağan mali genel kurulda Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiydi. Tüzük gereği 30 gün içinde Cengiz’in seçim kararı alması ve tekrar aday olamayacağı belirtiliyordu. Ancak Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak’ın açtığı davalar sonucu tedbir kararı gelmiş ve mevcut yönetim görevine devam etmişti. Bu süreçte karşı karar aldırmak isteyen üyelerin de açtığı davalar vardı. Ve o açılan davalardan devam edenler olduğu gibi, aleyhte ve lehte karar çıkan davalar da oldu. Bu bilgilerin ışığında ortaya net bir tablo çıkmaması sonrası Mustafa Cengiz yönetimi kulübün avukatları ile dün bir toplantı yaptı.

Perşembe kritik gün

Netleştirilmek istenen iki soru vardı: 1- Dava sonuçlarına göre Galatasaray’da seçim mecburi hâle geldi mi? 2- Albayrak ve Günay’ın açtıkları davalar sonucunda seçim kararı çıkarsa Mustafa Cengiz yeniden aday olabilecek mi? Avukatlar eşliğinde dün yapılan toplantının ardından bugün bütün konuları Mustafa Cengiz, yönetim kurulunda masaya yatıracak ve net bir karar çıkacak. Ancak ortak görüş: Şu an için gündemimizde seçim yok. Öte yandan tedbirle ilgili olarak perşembe günü Çağlayan 14. Asliye Hukuk Mahkemesi de kararını verecek ve bu durum yönetimin izleyeceği yolda önemli olacak.

Başkan yeniden aday olabilir

Galatasaray tüzüğünü düzenleyen hukuk profesörü Mehmet Helvacı, istinaf mahkemesinin kararı hakkında, “Mustafa Cengiz, seçim halinde başkanlığa yeniden aday olabilir. Mevcut yönetim de seçime girebilir” derken, “Tüzüğe göre mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından Mustafa Cengiz ve yönetimi 1 ay içinde seçim yapmak zorunda. Galatasaray yönetimi istinaf mahkemesinden alınan bu karara itiraz edebilir. Marttan bu yana olduğu gibi. Yönetim, mahkemenin bu kararını durdurmak için başvuru yapabilir” şeklinde konuştu.

Kulislerde hareket var

Galatasaray’da seçim belirsizliği sürerken kulisler hareketlendi. Bir çok ismin adı adaylık için anılıyor. Metin Öztürk’ün muhtemel bir seçim kararından sonra Mustafa Cengiz’in karşısına aday olarak çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca muhalefette Faruk Süren, Eşref Hamamcıoğlu ve Ozan Korkut isimleri ön plana çıkmış vaziyette.

Belhanda’ya sıkı takip

Bu sezon gösterdiği performansın yanı sıra Galatasaray taraftarıyla yaşadığı atışma sonrası kendini yedek kulübesinde bulan Younès Belhanda’nın, Arap kulüplerinin sıkı markajında olduğu iddia edildi. El-Ahli ve el-İttihad’ın devre arasında Faslı oyuncu için sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor. Ki, yönetim de satışa sıcak bakıyor.

Yetiş Falcao

Galatasaray’da Andone’nin sakatlığı sonrası gözler sezonun en flaş transferi olan Falcao’da. Yaşadığı sakatlığı atlatmak için İspanya’da kendi doktoruna tedaviye giden yıldız golcüden iyi haberler geliyor. Tedavi sürecinin artık sonuna gelen Kolombiyalı oyuncunun bu hafta takımla beraber çalışmalara başlayacak olması teknik heyeti sevindirdi. Falcao’nun Başakşehir maçında süre alması için seferberlik var.