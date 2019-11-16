Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın 18. dakikasında Marcus Berg ile öne geçen İsveç, 34. dakikada Quaison ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve İsveç, Romanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İsveç puanını 18'e yükseltti ve EURO 2020 biletini cebine koydu. Romanya ise 14 puanda kaldı.