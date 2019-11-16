Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı ekibin sezon başında büyük uğraşlar sonrası kadrosuna kattığı Falcao'dan yine kötü haber geldi. Yakın zamanda takıma katılması beklenen Kolombiyalı golcünün sakatlığının düzelmediği öğrenildi. Yıldız ismin tedavi için 1 haftalığına İspanya'ya gideceği açıklandı.

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

"İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak."

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı.