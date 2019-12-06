Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık sebebiyle Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi maça devam edemedi.

Maçın ilk yarısında adalesinde sertleşme meydana gelen Serdar Aziz devre arasında kenara geldi. Serdar'ın yerine Ferdi Kadıoğlu ikinci yarıda takıma dahil oldu.

Dakikalar 57'yi gösterirken bacağında ağrı hisseden Emre Belözoğlu da kenara geldi. Deneyimli futbolcunun yerine ise Jailson oyuna girdi.

Maçta iki gol atan Vedat Muriqi ise 77. dakikasında yine adalesinde ağrı hissedip kenara geldi. Golcü futbolcunun yerine Tolgay Aslan maça dahil oldu.