Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezon başından beri alışkanlık haline getirdiği bir var-bir yok performansını Göztepe karşısında da sürdürdü. Hafta içi Tuzla karşısında Galatasaray’ın oynadığı iştahlı futbol taraftarını heyecanlandırmıştı. Ancak Göztepe deplasmanında Aslan ilk isabetli şutunu 78’de buldu! Eksikler yüzünden Fatih Terim göbeği Belhanda-Selçuk ikilisiyle kurmuştu. Bu bölgenin kırılganlığı ve defansif özelliklerinin zayıf olması belki de mağlubiyetin başlıca sebebiydi. Tabii doksan dakikayı 15 pas hatası ile tamamlayan Mariano’yu da unutmamak lazım..

Feghouli zoru başardı

Daha dokuzuncu dakikada ev sahibi golü buldu. Kornerden gelen topu Titi kafa ile indirdi. Marcao ve Donk’un uyuduğu anda Jerome fırsatçılığını konuşturdu ve topu ağlara yolladı: 1-0. 27’de şans Galatasaray’ın ayağına geldi. Ömer’in kullandığı kornerde tam anlamıyla karambol yaşandı. Arka direkte Selçuk içeri kesti, Babel'in kafa ile indirdiği top en son Gassama'ya çarparak filelerle buluştu: 1-1. 32’de Feghouli zoru başardı. Babel’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cezayirli oyuncu kaleyi tutturamadı.

Falcao karşı karşıya!

İkinci yarı Galatasaray’ın yorgunluk emareleri göstermesiyle vites arttıran Göztepe net fırsatlar bulmaya başladı. 61’de Cimbom rakip kalede golü ararken topluca rakip yarı sahada kaldı. Halil kendi kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Serdar ile yaptığı ver-kaç sonrası Muslera’nın yanından yaptığı vuruşla golü buldu: 2-1. 78’de Serdar’ın vuruşunda direk gole izin vermedi. 79’da ise yılın flaş transferi Falcao ceza sahası içinde, karşı karşıya vurdu. Ancak topu Beto’ya nişanlayınca Göztepe üç puanı aldı.

350. MAÇIYDI AMA

Muslera'nın üzüntüsü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera dün sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunsa da dünkü anlamlı mücadelesinden üzüntülü ayrıldı.

Kâbus gibi sezon

G.Saray'da işler bu sezon çok kötü gidiyor. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fatih Terim'in takımı kâbus gibi bir ilk yarı geçiriyor. Dün de Göztepe'ye mağlup olan sarı-kırmızılı takım son beş haftada ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin 12. haftasında Başakşehir'e evinde boyun eğen Cimbom dün İzmir'de de şoku yaşadı. Söz konusu dönemde sadece bir defa kazanabilen (Alanyaspor 1-0) G.Saray iki beraberlikle toplamda 15 puanın 10'unu kaybederek zirvenin hayli uzağına düştü. Sarı-kırmızılı takım bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 mağlubiyet aldı. Eğer lider Sivasspor bugün deplasmanda G.Birliği'ni yenerse, G.Saray'ın zirveyle arasındaki puan farkı 12'ye çıkacak.