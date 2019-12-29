Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon deplasmanlarda daha çok puan toplayan, evinde ise beklenmedik kayıplar yaşayan Trabzonspor, Kayserispor'u farklı geçerek 2019'u coşkulu bitirdi: 6-2. Medical Park Stadı'ndaki son maçında Denizlispor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, Kayserispor karşısında âdeta gol olup yağarken taraftarını da coşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta Konya'da kazanan kadroyu aynen sahaya sürmüştü. Çalkantılı günler geçiren birçok oyuncusunu ve hocasını kaybeden Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında genç oyuncularıyla bir varlık gösteremedi. Trabzonspor maça fırtına gibi başladı. Henüz dakikalar 7'yi gösterirken bordo-mavililerin golcüsü Sörloth, Abdülkadir'in harika pasında şık bir kontrol ve vuruşla perdeyi açan isim oldu.

Gole doymadılar

Norveçli oyuncunun 31'de Sosa'nın ortasına yaptığı kafa vuruşunda ise top direkten döndü. Trabzonspor 37'de farkı ikiye çıkardı. Sosa'nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe'nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0. İlk yarı biterken Hasan Hüseyin'in harika pasında Ömer'in yatarak vuruşu ağlara gitti: 2-1. İkinci yarı da gol sağanağı sürdü. Trabzonspor Sturridge'in arka arkaya attığı iki golle farkı yeniden açarken, Abdülkadir Parmak, doğum gününde fileleri havalandırıp kendisine 'hediye' verdi. Kravets'in golü Kayseri'ye teselli olurken gol perdesini kapatan isim açılışı yapan Sörloth oldu: 6-2.

Sörloth tutulmuyor

Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Alexander Sörloth, Kayserispor maçını da boş geçmedi. Norveçli, bu sezon ilk defa iki gol birden bulurken gol sayısını 12'ye çıkardı ve krallık yarışında şimdilik öne geçti. 4 de asisti bulunan Sörloth, 16 gole direkt katkı sağlamış oldu.

Parmak “25” oldu

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcu Kayserispor maçında ilk on birde yer alırken, güzel futbolunu bir de golle süsleyip gününü taçlandırdı.

Başkan taraftar gibi!

Ligde ilk yarının son maçını farklı kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman hem takımını övdü hem de Başkan Ahmet Ağaoğlu'na göndermelerde bulundu. Konyaspor maçından sonra Ağaoğlu'nun "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık" sözlerine alındığı ve istifa edeceği yönündeki yorumlara karşılık Karaman "Böyle bir şey olursa benden duyarsınız. Bir basın toplantısı yapmayı düşünüyordum ama bunu erteledik. Başkan Bey ve yönetim kurulu üyelerinin lüksü varsa teknik direktörün de var. Başkan'ın açıklamalarını üzerime alıyorum. Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturduğunuz koltuklar, pozisyonlar kimliğinin önüne geçiyor. Başkan kimliğinden ziyade taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftardır normaldir diyoruz. Bir araya geldiğimizde bu ifadeleri kullanırsa söyleyeceğim şeyler olabilir" diyerek iğneli cevaplar verdi.