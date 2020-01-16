Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de 2017-2018 sezonunda göreve gelen Sportif Direktör Damien Comolli ile bugün yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden istifa ettiği belirtilirken, Fenerbahçe’ye kattıkları adına da teşekkür edildi. Comolli görev aldığı süre boyunca sarı-lacivertli takıma 28 futbolcu transfer ederken 40.1 milyon Euro harcadı ve 14 futbolcu ile yolları ayırarak kulübün kasasına 41.2 milyon Euro para soktu.



Damien Comolli’nin transfer ettiği ve gönderdiği isimler şu şekilde:

2018/19

Gelenler

1- Jailson: 4 milyon Euro

2- Miha Zajc: 3,5 milyon Euro

3- Tolgay Arslan: 3,2 milyon Euro

4- Harun Tekin: 2,75 milyon Euro

5- Michael Frey: 2,6 milyon Euro

6- Berke Özer: 2,5 milyon Euro

7- Slimani: 1,5 milyon Euro kiralık

8- Barış Alıcı: 1,5 milyon Euro

9- Ferdi Kadıoğlu: 1,4 milyon Euro

10- Sadık Çiftpınar: 750 bin Euro

11- Diego Reyes

12- Serdar Aziz

13- Tolga Ciğerci

14- Andre Ayew

15- Yassine Benzia

16- Victor Moses

Toplam: 23,7 milyon Euro

Gidenler

1- Josef: 12 milyon Euro

2- Giuliano: 10,5 milyon Euro

3- Fernandao: 2,55 milyon Euro

4- Aatif

Toplam: 25,05 milyon Euro

2019/20 SEZONU

Gelenler

1- Gustavo: 6 milyon Euro

2- Vedat Muriqi: 3,5 milyon Euro

3- Deniz Türüç: 2,5 milyon Euro

4- Zanka: 2,00 milyon Euro

5- Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro

6- Allahyar: 750 bin Euro

7- Adil Rami

8- Mevlüt Erdinç

9- Emre Belözoğlu

10- Max Kruse

11- Garry Rodrigues

12- Simon Falette

Toplam: 16,4 milyon Euro

Gidenler

1- Eljif Elmas: 16 milyon Euro

2- Yasir Subaşı: 170 bin Euro

3- Diego Reyes

4- Neustadter

5- Valbuena

6- Mehmet Topal

7- İsmail Köybaşı

8- Skrtel

9- Şener Özbayraklı

10- Soldado

Toplam: 16,2 milyon Euro