Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
Yarın:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)