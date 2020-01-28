Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta artık Sergen Yalçın dönemi başlıyor… Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş yönetimi dünkü toplantısında teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Gündemde Sergen Yalçın’ın yanı sıra Samet Aybaba ve Ünal Karaman isimleri de vardı. Yönetimin çoğunluğu ise Sergen Yalçın’dan yana görüş bildirdi. Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, görüşmelere başlamak üzere Sergen Yalçın’ı buluşmaya davet etti. Bu haberin yayılmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük sevinç yaşadı. Davet aldıktan sonra hemen yola çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcı akşam saatlerinde Çebi'yle bir araya geldi.

"Para konuşmam..."

Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerine kullandığı ilk sözleriyle gönülleri hemen fethetti. Siyah-beyazlıların efsanesi, maddi konuların masaya yatırıldığı ilk toplantıda “Beşiktaş’ın durumunu biliyorum. Para konuşmam, imzayı atarım gerisini siz belirleyin. Ben futbol hayatımda rahmetli Süleyman Seba Başkan’ın döneminde hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaşlı para konuşmaz. Kulüp zor durumda. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi. Büyük bir mutluluk yaşayan yönetim de anlaşmayı 6 aylık + 1 yıllık olarak belirledi. Sergen'e bu yıl 600 bin, gelecek sezon için 1,5 milyon avro ödenecek. Açıklama bugün yapılacak, yarın Vodafone Park’ta resmî imzalar atılacak.

‘Elbet bir gün buluşacağız’

Geçen sezonun son maçında Beşiktaş’ın başına geçip geçmeyeceği sorularına “Elbet bir gün buluşacağız” cevabını veren Sergen Yalçın, son takımı Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı maçta Vodafone Park’tan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Oğuzhan Feyenoord’a

Uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Tecrübeli yıldızın, sezon sonuna kadar Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralanması yolunda görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Oğuzhan’a yıllık 10,8 milyon lira ödeyen Beşiktaş’ın harcama limitine yıldız oyuncunun ücretinin yarısı olan 5 milyon lira eklenecek. Yönetimin bu durumda elinde toplam 7 milyon lira (1 milyon avro olacak).

Lucescu sürprizi

Sergen'le işlemin tamamlanmasından sonra Beşiktaş Yönetimi sürpriz bir şekilde sportif direktörlük için Mircea Lucescu'ya teklif götürme kararı aldı. Rumen teknik adamla bugün bir araya gelineceği şartların konuşulacağı öğrenildi.

Boyd’u Rize istiyor

Sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd’u, Süper Lig ekiplerinden Ç. Rizespor sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İki kulüp anlaşmaya varırsa ABD’li oyuncunun yıllık ücretinin kalan kısmını Karadeniz ekibi ödeyecek. Bu durumda Beşiktaş’ın harcama limitine 3,6 milyon lira (550 bin avro) eklenecek.