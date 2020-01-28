Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Barış Alıcı, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz, Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı’ya yeni takımında başarılar dileriz."



Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo’ya kiralamıştı.



Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.