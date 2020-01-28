Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.