Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş için bugün oynayacağı Trabzonspor maçı hayati anlam taşıyor. Kartal kazanırsa şampiyonluk yarışında yeniden iddialı; kaybederse de lige havlu atmış gibi olacak. Sergen Yalçın da bütün ibrelerin kendilerinin galibiyetini gösterdiğini düşünüyor. Dev maçın saha ve seyircileri önünde oynayacak olmaları, rakibin önemli oyuncuları Nwakaeme, Mikel, Hosseini ve Yusuf Sarı’nın forma giyemeyecek olması üzerine siyah-beyazlı ekibin teknik patronu “Bu fırsat kaçmaz” dedi. Yarın oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinin sonucuna göre daha da yükselme şanslarının fazla olduğunu öğrencilerine anlatan Sergen Yalçın “Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Avucumuza kadar gelen bu fırsatı kaçırmayalım” dedi.



> Ezberlediler

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana takıma atak futbol oynatan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarların statta rakip için oluşturacağı bunaltıcı atmosferle birlikte ilk dakikadan itibaren baskılı bir oyun istedi. Pazartesi gününden itibaren hem görüntülü analizlerle hem de saha çalışmalarıyla Trabzonspor’u öğrencilerine ezberlettiren Sergen Hoca, rakibin savunmadaki zaaflarını kullanmak istiyor. Özellikle kenar hücumuna ağırlık veren 45 yaşındaki teknik adam, hafta içi yapılan idmanlarda bekler ve kanat oyuncularını özel olarak çalıştırdı. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kampa giren siyah-beyazlı futbolcular akşam saatlerinde de rakiplerinin karşılaşmalarını izlemeye devam etti.



KOÇ’UN ALTMIŞINCI YILI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç bir araya geldi. Kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran camianın önemli ismi Rahmi Koç’a mazbatası takdim edildi ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye olarak verildi.



SINIRDA ALTI İSİM

Sarı alarm

∂ Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Gökhan Gönül bu akşam ilk on birde olacak. Trabzonspor maçı öncesi Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Yılmaz golcü!

Kara Kartal’ın hücumdaki en önemli gol silahı yine Burak Yılmaz olacak. İkinci yarıya iyi başlayan ve son dört maçta üç golü bulunan tecrübeli oyuncunun, eski takımı Trabzonspor’a karşı şanssızlığı ise dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu bordo-mavili takıma karşı forma giydiği son altı maçta da fileleri havalandıramadı. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a 15 maçta altı golü bulunuyor.