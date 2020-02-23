Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Sezonun adrenalini en yüksek maçlarından biri yaşandı dün akşam. Beşiktaş geriden gelip öne geçse de uzatmalarda gelen gol sonucunda puanlar paylaşıldı. Heyecanın 90 dakika hiç azalmadığı maça Trabzonspor adeta baskın yaparak başladı ve henüz 5. dakikada Sörloth’un golüyle öne geçti. Norveçli yıldız, önünde Vida olmasına rağmen Karius’un uzanamayacağı köşeye çok sert vurdu: 1-0. Golden sonra Beşiktaş baskısı başladı. Uğurcan Çakır kalesinde devleşerek Gökhan, N’Koudou ve Boateng’in şutlarında gole izin vermedi. Öne geçtikten sonra oyunu kendi yarı alanında kabul eden ve uzun toplarla hücuma çıkmaya çalışan Trabzonspor 32’de Guilherme ile çok net bir fırsatı gole çeviremedi. Soyunma odasına Karadeniz ekibi 1-0 önde girerken bordo-mavili taraftarlar Uğurcan Çakır için tezahüratlarda bulundu.



> Kartal fırtınası

İkinci yarıya Beşiktaş fırtına gibi girdi. Üst üste yakalanan pozisyonların ardından 57’de Boateng skoru eşitledi. Nefes aldırmadan baskısını sürdüren Kara Kartal, 64’te Vida’nın golüyle dev maçta öne geçmeyi başardı: 2-1. Kalan sürede heyecan tavan yaptı. Beşiktaş kontrataklarla çok etkili olurken Diaby ve N’Koudou net fırsatları gole çeviremeyince Beşiktaş farkı ikiye çıkarma şansını tepti. Trabzonspor’un yıldızı Sörloth 90+1’de tekrar sahneye çıktı. Norveçli yıldız attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı: 2-2. Beşiktaş bu son dakika golüyle zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak olma şansını tepmiş oldu. Trabzonspor ise şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan birinden puansız ayrılmak üzereyken son dakika golüyle üç puan değil ama moral kazandı.



15 - Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth’un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10 galibiyet, 5 beraberlik).



Eldivenlerim eskidi

Kurtarışlarıyla takımının puan almasında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır maçın ardından, “Aslında kendi oyunumuzu oynayamadık. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil. Kendimi geliştirip arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Eldivenler biraz eskidi, böyle daha iyi” sözlerini kullandı.



Caner’den orta yağmuru

Beşiktaş’ın sol beki Caner Erkin maç boyunca toplam 22 orta yaparken 10 tanesinde topu arkadaşları ile buluşturdu ve tehlike üretti. Caner %45 başarı oranı ile bu alanda sezonun en başarılı maçını oynadı. Futbolcu 104 defa topla buluşurken sahanın bu konuda lideri konumundaydı.