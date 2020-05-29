Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 yılı A Takım’da olmak üzere Beşiktaş'ta 16 seneyi geride bırakan, 320 maçta forma giyen, üç lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Necip Uysal, yuvasından ayrılmaya niyetli değil. Beşiktaş Dergisi'ne röportaj veren 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş gibi büyük bir kulübün altyapısından gelerek futbol hayatını devam ettirmenin çok zor olduğunu belirterek "Bu süre zarfında ona yakın hocayla çalıştım ve hepsi bana güvenip şans verdi. Yine bu süreçte kaptanlığa kadar eriştim. Allah nasip ederse futbolu bu forma altında bırakmak ve futboldan sonra kulübüme hizmet etmek istiyorum. Burası benim evim. En sevdiğim taraftar tezahüratındaki gibi 'Bırakmam Beşiktaş'ım seni' diyorum" sözlerini kullandı.

> Sergen Yalçın faktörü

Bazen kötü oynadığını ve bunun farkında olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu "Ama bu forma altında hiçbir zaman mücadeleden, sorumluluktan kaçmadım. Beşiktaş için her şeyimi veririm" diye konuştu. Karantina sürecinde mental ve fiziki olarak dinç kalmak için çok çalıştıklarını belirten Necip "Bu dönemde kulübümüzün verdiği antrenman programını uygulamaya çalıştık" dedi. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle müspet manada bir ivme yakaladıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu "Sergen Hoca ile tanışıklığımız altyapıdan geliyor. PAF takımdayken hocalığımı yapmıştı. Takımın başına geçmesiyle eski Beşiktaş gibi oynamaya başladık" diye konuştu.

Stoperi de seviyorum

∂ Beşiktaş'taki kariyeri boyunca neredeyse her pozisyonda görev yaptığını hatırlatan Necip Uysal "Nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapıyorum. Ön liberodan sonra en çok stoperde oynamayı seviyorum" dedi.

∂ Bayrampaşa'da çocukluğunun geçtiğini belirten Necip Uysal "Nişanlım da Bayrampaşa'da oturuyor. Evliliğe ilk adımı da Bayrampaşa'da atmış oldum. O yüzden son zamanlarda eski semtime daha çok gidiyorum" dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Testler negatif

∂ İki hafta önce yapılan testler sonucunda Beşiktaş'ta Covid-19 hastalığına yakalananların sayısı bir anda ona yükselmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, takımın golcülerinden Burak Yılmaz'ın da test neticeleri pozitif çıkmıştı. Önceki gün yapılan yeni test sonuçlarına göre siyah-beyazlı takımda Covid-19'a rastlanmadı.

KRAL'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Yetişir miyim? Sanmam...

∂ Koronavirüs tedavisi sona eren Burak Yılmaz'dan ilginç bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından, tesislerde fizyoterapist ile yapacağı çalışma öncesindeki bir anı paylaştı. Burak'ın bu paylaşımın üzerine, "Bugün daha ilk idman. Haziran 12'ye yetişir mi? Sanmam" yazması dikkat çekti.

MESAİYE DEVAM

Taktik çalıştılar

∂ Siyah-beyazlılar hazırlıklarına dün yaptığı tek idmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş bugün de tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.