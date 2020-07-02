Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, UEFA ile yaptığı FFP anlaşması gereği satmadan alamadığı için transferde sözleşmesi sona ermiş isimleri listesine eklemişti. Ancak orta sahadaki plan değişti. Transferin kritik ismi Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlanmıştı ancak son anda Fenerbahçe devreye girip işi bozdu, Sivassporlu oyuncuyu ikna etti. Hâl böyle olunca bu bölge için yeni bir takviye şart oldu. Eldeki öncelikli isim ise geçen sezon Fulham’dan kiralanan Jean Michaël Seri... Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyla bir sezon daha devam etmek istiyor.

> Oyuncu dünden razı

Seri’nin bonservisine sahip olan Fulham Kulübü’nün önceliği oyuncuyu satmak ama koronavirüs sürecinde bu, o kadar da kolay görünmüyor. Ayrıca burada Seri’nin isteği de önemli. Fildişi Sahilli oyuncu Galatasaray’da devam etmek niyetinde. Yönetim de Fatih Terim’in raporu doğrultusunda görüşmelere başladı. İlk teklif oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezon daha kiralamak. Ve hatta rakamlar bile sunuldu. Bu sezon için kiralama bedeli olarak kulübüne 1,5 milyon avro, oyuncuya ise 2 milyon 800 bin avro ödeyen Aslan’ın yeni teklifi, kiralama bedeli olarak Fulham’a 1 milyon 250 bin avro, Seri’ye ise 2 milyon 350 bin avro. İngiliz ekibinin cevabı bekleniyor.

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Falcao-Marcao teste girecek

∂ Trabzon maçı öncesi Florya’da sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda! Galatasaray’da kritik maç öncesi Muslera, Falcao, Andone, Marcao, Lemina ve Linnes’in sakatlıkları devam ediyor. Marcao ve Falcao bugün testten geçecek ve rapor olumlu olursa ikili ikili cuma günü deneme idmanına çıkacak.

TRABZON'A KARŞI YOK

Lemina’dan kötü haber

∂ Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkar Mario Lemina’dan kötü haber geldi. Yirmi altı yaşındaki oyuncunun dün çekilen MR’ı ve yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Yıldız oyuncu Trabzon maçında forma giyemeyecek.