Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor’un başarılı savunmacısı N’Sakala ile geçtiğimiz günlerde el sıkışmıştı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyah-beyazlılara ateş püskürüp “Oyuncumuzun aklını çeldiler” diye tepki gösterdi. Transferin perde arkasını anlatan Çavuşoğlu “N’Sakala ile daha önce üç defa görüşme yaptık. Son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Rakam konusunda da anlaşmıştık” ifadelerini kullandı.

> Hiç etik değil

Kongolu oyuncunun, sözleşmenin hukuki boyutu için avukatıyla görüşmek istediğini belirten Çavuşoğlu “Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş’ın futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yıllık 850 bin avro

Caner’in yerine önümüzdeki sezon forma giyecek olan N’Sakala ile üç yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuya yıllık 850 bin avro verecek.