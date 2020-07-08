Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Fransa’da liglerin tescil edilmesini bahane olarak gösteren Monaco, Henry Onyekuru’nun kiralık sözleşmesi bittiği gün oyuncusunu geri çağırmıştı. Hem de Galatasaray’ın ligin sıralamasını belli edebilecek kritik Trabzonspor maçı öncesi yapmıştı bu hamleyi. Yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı gerekçesiyle Onyekuru’nun hemen Fransa’ya dönmesini isteyen Monaco, sarı-kırmızılılara “Şayet 10 milyon avro verirseniz oyuncunun bonservisini alabilirsiniz, aksi takdirde dönecek” demişti. Fransız kulübünün apar topar çağırdığı Nijeryalı oyuncuya bir hafta izin verdiği ortaya çıktı.



> Nijerya’ya gitti!

Henry Onyekuru da bu bir haftalık izinde Fransa’ya değil, ülkesi Nijerya’ya gitti. Kiralık yolladığı hiçbir oyuncusu için talepte bulunmayan Monaco’nun bir tek Onyekuru’yu geri çağırmasının perde arkasında yaşanan detaylar ise eski bir hesaplaşmaya dayanıyor. Galatasaray’ın sezon başında Falcao ile anlaşıp bonservis bedeli ödemeden renklerine katmasından dolayı Monaco’nun bu tavrı sergilediği konuşuluyor. Yaşanan gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar olayı FIFA’ya taşıyıp mağdur edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunacak.



Eşine lüks hediye

Monaco’nun ‘Hemen Fransa’ya gel’ dedikten sonra bir hafta izin verdiği Onyekuru soluğu ülkesi Nijerya’da aldı. Yıldız oyuncu, evlilik yıl dönümünde eşine lüks araba hediye ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.