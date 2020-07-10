Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bu sezon oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson ayrılığı kafaya taktı. Bu sezon stoper eksikliği yüzünden sık sık savunmanın göbeğinde görev verilen Sambacı, son Gençlerbirliği maçında da skandal hatalara imza atmıştı. Takımın teknik sorumlusu Tahir Karapınar, ilk yarıda Ozan Tufan’ı geriye çekip Jailson’a orta sahada görev vermiş ancak yine verim alamayınca da ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı.

> 4 milyona alınmıştı

Jailson’un menajeri Rodrigo Severo, Brezilya basınına yaptığı açıklamada “Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var. Ancak, şu an için resmîleşen bir teklif yok” diye konuşut. Gauchahz’da yer alan haberde Jailson’u 4 milyon avro ve sonraki satıştan Gremio’ya %20 payla satın alan Fenerbahçe’nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve bunun için 5 milyon avro civarında bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi.

KOÇ GÖRÜŞTÜ

Koşukavak’a resmî teklif

∂ Başkan Ali Koç, önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirmek istedikleri Altay’ın hocası Yalçın Koşukavak ile görüştü. Koşukavak’ın Altay’ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok’u da yanında görmek istediği öğrenildi.