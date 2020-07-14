Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasının programında revize yaptı. Şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak olan Başakşehir-Kaysersipor ile Trabzonspor-Konyaspor müsabakaları cumartesi gününden, pazar gününe alındı. Öte yandan daha önce cuma günü olarak açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı cumartesi gününe alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe kaydırıldı. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak.







İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:

18 Temmuz Cumartesi

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

21.00 Galatasaray-Göztepe

19 Temmuz Pazar

21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor

21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor

21.00 DG.Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 M.Başakşehir-Kayserispor

21.00 Trabzonspor-Konyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe