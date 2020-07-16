Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'tan ayrılacağı; Fenerbahçe ve Galatasaray'la görüştüğü konuşulan Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Malatya deplasmanında Beşiktaş'a üç puanı getiren golü atan tecrübeli futbolcuyla takımın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak bir süre önce yaptığı açıklamada “Caner'in Beşiktaş'ın gelecek planlamasında olmadığını görüyoruz. Bu yüzden sezon sonunda Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik” demişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise gazetemize verdiği demeçte “Caner'in menajeri fuzuli konuşan bir arkadaş. Caner'le oturup konuşacağız. Şartlarımızı kabul ederse kalabilir” demişti.

> Doping etkisi

İşte bu görüşme Malatya'da gerçekleşti. Karşılaşma öncesinde yapılan görüşme Caner Erkin'e doping etkisi yaptı. Oldukça iyi bir performans sergileyen 31 yaşındaki sol bek, kazanılan penaltıda da inisiyatif alarak atışı kullanmak istedi ve golünü attı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin “Biz senin kalmanı istiyoruz. Sergen Hoca da istiyor, sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Ama ekonomik şartlar ortada, anlayış göstermeni bekliyoruz” dedi. Başkan'ın sözlerinden memnun olan Caner Erkin bu sözlere “Kulübün içinde bulunduğu durumu biliyorum ve ben de yardım etmek istiyorum ama rakamsal olarak da performansım ortada. Ben sadece hakkım olanı istiyorum, fazlasını değil” cevabını verdi.

Spartak Moskova talip

Sezon sonunda Beşiktaş'la tekrar masaya oturacak olan Caner Erkin, transferin gözdesi durumunda. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği tecrübeli futbolcuya Ruslar da talip oldu. 2006-2010 yılları arasında dört sezon boyunca CSKA Moskova forması giyen 31 yaşındaki sol beki, Spartak Moskova'nın istediği öğrenildi.

Victor Ruiz çekti gitti!

Maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’a bir darbe de Victor Ruiz’den geldi. Geçtiğimiz günlerde alacakları için kulübe ihtarname çeken savunma oyuncusu kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi üzerine Beşiktaş ile olan üç senelik sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu gelişme sonrasında harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, olayı FIFA'ya taşımak için hazırlıklara başladı.

'İYİLEŞTİM ÇOK ŞÜKÜR'

Umut Nayir koronayı atlattı

∂ Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Umut Nayir, koronavirüs hastalığını atlattı. Dün bir açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu "24 Haziran'da pozitif sonuçlanan testim ilk defa negatife döndü çok şükür" dedi. Umut Nayir TFF'nin sağlık protokolü gereği kalan iki haftada maça çıkamayacak.