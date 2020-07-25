Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne umdu ne buldu! Trabzonspor adına lig hayali istenildiği gibi sonuçlanmadı ama son bir imtihan kaldı. Elindeki fırsatı kullanamayıp şampiyonluğu Başakşehir’e kaptıran bordo-mavililer bugün ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Eğer bordo-mavililer kazanırsa sezonu ikinci bitirecek ve Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi kazanacak. Tabii ki bu konuda CAS’ın ay sonunda vereceği kararı bekleyecek. Muhtemel bir kayıpta ise kulaklar İzmir’de olacak. Trabzon yenilir ve Sivas, Göztepe’yi yenerse ikincilik Yiğidoların olacak.

> Krallık yarışı

Bu arada bireysel anlamda da gözler Alexander Sörloth’un üzerinde olacak. Yirmi üç golle gol krallığında zirvede bulunan Norveçli, gol ve goller bulmaya çalışacak. Eğer en yakın rakibi Papiss Cisse’yi geçerse Trabzonspor’da gollerde mutlu sona ulaşan beşinci oyuncu olacak. Daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz, bordo-mavili forma altında krallık yaşamıştı. Bu arada Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımdaki yerini alamayacak.