Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yönetimi, şampiyonluğun Başakşehir’e kaptırılmasının hemen ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayırmış, takımı da geçici olarak yardımcı antrenör Eddie Newton’a emanet etmişti. Takımın başına kimin geçeceği soruları sıcaklığını korurken bazı yöneticiler Newton’la yola devam edilmesi yönünde Başkan Ahmet Ağaoğlu’na telkinde bulunmuştu. 10 sene aradan sonra Trabzonspor’a Türkiye Kupası’nı kazandıran İngiliz teknik adamla yola devam edilmesine karar verildi. Bordo-mavili yönetim dün bir açıklama yayımlayarak önümüzdeki sezon takımın başında Newton’un olacağını duyurdu. Eddie Newton kupa zaferi sonrasında The Telegraph’a yaptığı açıklamada “Trabzonspor’un teknik direktörü olmayı hak ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

> Yardımcılarını seçecek

Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-2012 sezonunda FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında perde gerisindeki kahraman ilan edilmişti. Birçok teknik adamla çalışıp büyük tecrübeler elde eden Newton, yeni dönemde takımdan birinci sorumlu olacak ve transfere de yön verecek. Başkan Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Newton, iskelet kadronun korunması gerektiğini belirtirken yapılacak nokta transferle önümüzdeki sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olacaklarının garantisini verdi. 48 yaşındaki İngiliz futbol adamı, teknik heyetini ülkesinden seçecek, Türk antrenörler de ekipte yer alacak.

JURAJ KUCKA İÇİN

Milan’a dava açılıyor

∂ Trabzonspor, Juraj Kucka’nın transferi sonrası hazırlık maçı sözünü yerine getirmeyen İtalyan devi Milan’a dava açıyor. Bordo-mavililer hazırlık maçı şartıyla Milan’a ekstradan 1 milyon avro daha ödemiş, ancak söz konusu maç bir türlü oynanamamıştı.

MESSIAS VE NDIAYE

Trabzon’da iki ayrılık

∂ Devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Manuel Messias ve Stoke City’den kiralanan Badou Ndiaye, bordo-mavili kulüpten ayrıldı. 400 bin avroya kiralanan Messias sadece 1 maça çıkarken; 1 milyon avroya kiralanan Ndiyae 23 maçta forma giydi.

Sörloth çılgınlığı

Serie A takımları Lazio, Roma ve Napoli, Trabzonspor’un kral golcüsü Sörloth için kapışıyor. İtalya basını bordo-mavililerin bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığını ancak buna rağmen üç kulübün transfer için şartları zorladığını yazdı.