Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fener halayı vardı dün camia adına... Uzun süredir beklenen teknik direktör konusuna Erol Bulut duyurusu ile nokta koyan Ali Koç yönetimi, sıcak bir dün yaşadı ve yaşattı. İlk heyecan Sivasspor ile mukavelesi biten Galatasaray ile prensipte anlaşan ancak Kanarya’ya imza atan Mert Hakan Yandaş ile gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusuyla dört yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek “Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz” denildi.

> Novak 19.07’de

Transfer duyuruları sadece bununla da sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertliler eski yıldızlarına tekrar kavuştu. Beşiktaş ile mukavelesi sona eren ve bonservisleri elinde olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül de eski yuvalarına döndü. Ki iki futbolcunun yeniden takıma kazandırılmasında sportif direktörlük görevine çok erken soyunan, transferlerde etkili rol oynayan, futbolcularla bire bir görüşmeler yapan Emre Belözoğlu’nun etkisi büyüktü. Ve son bomba Trabzonspor'dan Filip Novak oldu. Üç yıllık mukaveleye imza atan sol bekin transferi kulübün kuruluş tarihi olan 19.07'de resmen ilan edildi. Kısacası Fener transferde dün fırtına gibi esti...

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Caner’i Emre bitirdi

∂ Bir diğer transfer ise yine eski isim Caner Erkin oldu. Beşiktaş ile yolları ayrılan ve adı sıklıkla Galatasaray ile de anılan tecrübeli sol bek tercihini eski takımı Fenerbahçe’den yana kullandı. Caner’in ikna edilmesinde de tatilde bulunan Emre Belözoğlu’nun telefon görüşmelerinin etkisinin büyük olduğu öğrenildi.

Ya limit artmazsa?

TFF'nin belirlediği transfer limitine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'nin dün dört önemli oyuncuyu kadrosuna katması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarı-lacivertlilerin limit problemini nasıl aşacağı merak konusu oldu. Kulübün limiti artmaz ise beklenenden daha çok sayıda oyuncu ile yollar ayrılacak.

Bir elveda Bir merhaba

∂ Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, dün yoğun bir gün yaşadı. Tecrübeli sağ bek önce siyah-beyazlı camiaya veda etti. Gönül yönetime, taraftara ve teknik ekibe teşekkür ederken taraftardan da helallik istedi. Bu açıklamadan saatler sonra ise Kadıköy’de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile masaya oturuldu ve 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül “Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir” paylaşımı yaptı.

Hislerimi anlatamam

Gökhan Gönül, 1+1 yıllık anlaşmanın ardından “Ben Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm” dedi. Gönül’ün transferi “Her yarım kalan hikâye mutlu sonu hak eder” sözleriyle duyurulurken tecrübeli isim özel videoda, 77 numaralı formasını öptü.

Sezon bir başlasa!

F.Bahçe'nin yeni sol beki Filip Novak, "Böylesine büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Transferimi gerçekleştiren Başkan Ali Koç'a ve Emre Belözoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum, âdeta gün sayıyorum" sözlerini kullandı.

Büyük gurur yaşıyorum

Transferinin duyurulduğu videoda “Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeyiz” diyen Mert Hakan Yandaş “Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Benim için büyük bir onur. Lefter'in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in giydiği formayı taşımak çok büyük bir gurur” dedi.

Çocukluk aşkıma döndüm

F.Bahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Caner Erkin, önce Beşiktaşlı taraftarlardan helallik istedi sonra da, "En sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum. Emre Ağabey’e ve Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için" açıklaması yaptı.

Ben hücum hocasıyım

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erol Bulut, FBTV'ye taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. "Burada hedefimiz belli. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda kazanırız" diyen Bulut, "Malatya'da en çok gol atan ve en az gol yiyen beşinci takımdık. Bunu Alanyaspor ile daha da geliştirdik. Hücum oynayan bir ekibim olduğu ortada. Rakamlar çok önemli ama yorumcular hep defans oynattığımı söylediklerinde, yanlış bir yorum yapmış olurlar. Zaten hiçbir zaman böyle bir hoca olmadım. Hücum futbolu oynayacağız. Daha az önem verdiği şeyler var. Onlara da çalışacağız" sözlerini kullandı.

> Adaletli olacağız

Bulut şöyle devam etti: Mert Hakan müthiş bir sezon geçirdi. Sistemimizde önemli bir yeri olacak. Gökhan Gönül'ün kimse yaşına bakmasın, son yıllarda her sezon 30'un üzerinde maçlar oynuyor. Caner Erkin, hücum anlamında çok etkili. Dikine pasları ve ortaları var. Novak'la rekabete girecekler. Biz adaletli karar vereceğiz. Hak eden formayı alır. 8'inde başlıyoruz. 10 gün İstanbul çalışmalarının ardından, Topuk Yaylası'na gideceğiz. Ardından tekrar turnuva oynamak için İstanbul'a döneceğiz. Sonrasında zaten lig başlıyor. Taraftarlar her zaman takımın arkasında oldu. Onlara ihtiyacımız var...