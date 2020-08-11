Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta pazar gecesi düzenlenen yardım gecesinde toplanılan para kulübe can suyu oldu. Yaklaşık 83 milyon liralık gelirin yanı sıra, gece öncesinde yine kampanya çerçevesinde gelen 70 milyon lira ile birlikte kulübün kasasına toplamda 150 milyon liraya yakın sıcak para girdi. Yüzleri güldüren bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Balotelli için daha da heyecanlandı. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'den gelen açıklama farklı oldu. Makul ve düzgün transferler yapacaklarını belirten Çebi "Marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor. Taraftarımız, bizim yönetimimiz zamanında bu tür şeyleri bizden beklemeyecekler. Şampiyonluğu kovalayacak futbolcuları arayıp, buraya getirirken, popülizm adı altında fahiş fiyatlarla, bedeli çok ağır olan, Beşiktaş’ın kaldıramayacağı futbolcuları bizden beklemesinler” dedi.

> Taraftara mesaj

Balotelli transferine sıcak bakmadığını açıkça belli eden Ahmet Nur Çebi "Bütçemizin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim" sözlerini kullandı. Öte yandan futbolcuların yıllık ücretleri konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirten Çebi "Şu ana kadar indirime yanaşan oyuncularımız oldu. İstekli olanlar da var. Hepsi sonuçlanınca açıklamayı yapacağım" dedi. Bu arada siyah-beyazlı yönetim bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda, transferler ve yıllık ücret bütçesi konuları masaya yatırılacak.

Yersin onu Kartal'ım

Yunanistan'la Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız şu günlerde futbol sahasında karşı karşıya geldik. Beşiktaş seri başı olarak katıldığı Şampiyonlar Ligi 2. tur ön elemesinde PAOK'la eşleşti. İki siyah-beyazlı takım, 25 veya 26 Ağustos tarihinde (UEFA farklı bir karar almaz ise) Yunanistan'da tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur atlamak için ter dökecek. PAOK'un kadrosunda geçmiş yıllarda Süper Lig'de görev almış Miroslav Stoch ile Diego Biseswar da bulunuyor. Kara Kartal, bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki muhtemel rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

Şimdiden savaş naraları attılar

PAOK'un Başkanı İvan Savvides, iki yıl önce oynanan PAOK-AEK lig maçında sahaya silahla girmiş ve yan hakeme 'sen öldün' diye bağırmıştı. Olay üzerine lig maçları süresiz ertelenmişti. Oğlu George Savvidis ise dünkü kura sonrası, "Yunanlar, kahraman gibi savaşmaz. Kahramanlar, Yunanlar gibi savaşır" paylaşımı yaptı.

Türk kullanıcılar Savvidis'e İzmir'i hatırlattı:

dedenin nasıl yüzdüğünü tüm dünya gördü vakti zamanında @Medyanin50Tonu

Yunanlar balık gibi yüzmezler. Balıklar yunan gibi yüzer @ysyuemsa

Su soğuk ama girince alışıyorsun - Bir yunan Atasözü @Gke61395524

Suyun sesini duyuyor musun yeğen @yalanlar_ve_ben

Gözler UEFA'da

∂ Türkiye ile Yunanistan arasındaki son günlerde artan gerilimin, PAOK-Beşiktaş maçının adresini değiştirebileceği iddia edildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, geçmişte UEFA'nın benzer durumlarda değişikliğe gittiği hatırlatılarak, maçın Selânik'te oynanmasının kesin gözükmediği belirtildi.