Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferini açıklarken, bu hafta içi de yapılacak sağlık kontrollerinden sonra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui’yi renklerine kattığını duyuracak. Aslan’ın yeni transferleri dışında gündemini meşgul eden bir diğer konu ise kiralıktan geri dönecek isimler ve gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların durumu. Sene başında Club Brugge’e kiralık yollanan ve Avrupa sahnesinde değerini arttıracağı düşünülen Mbaye Diagne, Belçika’da yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalmıştı. Senegalli oyuncu, yeni sezon kadro planlamasında görünmüyordu.

> Çok farklı olacak

Ancak, 28 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fatih Terim’i arayarak yeni bir şans istedi. Diagne “Belçika’da çok kötü bir sezon geçirdim. Sahalardan uzak kaldım, futbolu çok özledim. Artık nerelerde hatalar yaptığımı daha iyi anlıyorum. Galatasaray’dan ayrıldığımda kıymetini daha iyi anladım. Hoca’m sizden bir şans istiyorum. Söz veriyorum çok farklı bir Diagne izlettireceğim” dedi. Oyuncunun samimi tavrı üzerine Fatih Hoca ona bir şans daha vermeye karar verdi ve Diagne yarın Florya’da yapılacak sezon öncesi hazırlıklarında sahada olacak.

MENAJERLER ÖNERDİ:

MarIo Götze var alır mısınız?

∂ Bir dönemin gözde oyuncusu Mario Götze’nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitti. Adı birçok kulüp ile anılan yıldız oyuncu için son günlerde Galatasaray iddiası da ortaya atıldı. Galatasaraylı yöneticiler ise konuya açıklık getirerek Götze’nin gündemlerinde olmadığını, ancak menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılılara önerildiğini belirtti. Teklife olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı.