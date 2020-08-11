Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabakanın son dakikalarında Sochi lehine verilen penaltılardan ötürü hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, eleştirilerin odağındaki isimler olurken Fedun Rusya'daki futbolu ‘soytarılık’ olarak nitelendirdi. Hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, açığa alındı.

> Bu ilk değil

Bu iki hakemin yalan makinesine gireceği ifade edildi. Hakem Kurulu Başkanı Viktor Kassai, her iki hakemin de sezon boyunca maç alamayacağını açıkladı. Spartak Moskova cephesinin bu gelişmelerinin ardından yumuşuması bekleniyor. Hakemlerin zaman zaman yalan makinesine girdiği Rus futbolunda daha önce Sergei Lapochkin de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.