Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe'de bir süredir gündemin üst sıralarını meşgul eden Vedat Muriç'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu artık cevap bulmak üzere. Sarı-lacivertli takımın Lazio ile yaptığı pazarlıklarda 16+2 milyon avroya ‘evet’ derken, İtalyan ekibi Kosovalı golcü ile de her konuda kesin anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin kapıyı 22 milyon avrodan açtığı görüşmelerde yaşanan kıran kırana pazarlıkların ardından iki taraf 16 milyon avro + 2 milyon avro bonus teklifinde uzlaşırken, Vedat da yıllık 2 milyon avrodan beş senelik kontrat teklifini kabul etti.

> Ada'yı reddetti

Şu anda çalışmalarını Fenerbahçe ile sürdüren ve Serie A'da oynamak için WBA'dan gelen teklifi reddeden Vedat Muriç, Lazio'nun bu transferi resmen açıklamasının ardından Roma yolunu tutacak. Transferin resmiyet kazanması için Lazio'nun Felipe Caicedo'yu satması beklenirken Katar'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Ekvadorlu golcüden gelecek bonservis bedeli Vedat için harcanacak. Öte yandan iki takım yetkililerinin ödeme planı konusundaki görüşmeleri sürerken, Fenerbahçe parayı iki yılda almak istiyor ancak Lazio bonservis taksitini üç yıla yayma çabasında görünüyor.

FENER'İN LİMİT İTİRAZINA

Tahkim'den ret

∂ Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. TFF, F.Bahçe'ye 2020-21 sezonu için 18,8 milyon avro (154 milyon TL) harcama limiti vermişti.

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Sosa imzaya çok yakın

∂ Fenerbahçe'nin kadroya katmayı planladığı Jose Sosa'nın kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor. Şu an tatilde bulunan Arjantinli yıldız Estudiantes'ten gelen teklifi reddederken 1+1 senelik sözleşmeye ‘Evet’ dedi.