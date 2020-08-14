Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Dört oyuncu bizi çok yoruyor. Diğer bütün oyuncular feragatname imzaladı. Bu, bizi çok üzdü”’ dediği isimlerden birinin Sofiane Feghouli olduğu biliniyor. Teknik ekibin takımda kalmasını istemesine rağmen senelik 3 milyon 850 bin avro kazanan Cezayirli oyuncu yönetimin gözünden düştü. Yıllık takım maliyetini aşağıya çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, ücretinde indirimde gitmeye yanaşmayan 30 yaşındaki yıldızına iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı aldı. Şimdiye kadar es-Saad ve el-Duhail’in ilgisine olumsuz cevap veren Feghouli, Belhanda’nın izlediği yola paralel bir tavır sergiliyor. Menajeri Galatasaray’a “Bonservisimizi verirseniz gideriz” diyerek Arap liglerine gidebileceklerini net bir şekilde ortaya koydu.

> Beklenti 5-6 milyon avro

Fransız basınından gelen iddia ise Aslan’ı heyecanlandırdı. France Football'un haberine göre, Sampdoria ve Lazio Feghouli’yi renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar muhtemel bir teklif hâlinde ise gerekli kolaylığı sağlamaya hazır. Ancak Cezayirli yıldızın tavrı önemli. Çünkü yıllık kazancı Avrupa standartlarında bile çok yüksek olan Sofiane indirime yanaşmazsa taliplerin bu transferden vazgeçme ihtimali çok yüksek. Cim-Bom’un 5-6 milyon avro arasında bir teklif beklediği, bunu da orta saha transferinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

Fatih Hoca okul gibi

Yeni sezonda Fatih Terim’in yardımcılarından olacak Albert Riera, ligi ve Galatasaray’ı çok iyi bildiği söyledi. Galatasaray TV’ye konuşan İspanyol çalıştırı “Evime döndüm, diyebilirim. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü hem kulübüme katkım olacak hem de kendimi geliştireceğim. Fatih Terim’den öğrenebileceklerim arasında saha içi, saha dışı, teknik, taktik soyunma odasını yönetmek, karakter oyunculara nasıl davranılabileceği ve psikoloji gibi konular var. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi” dedi.