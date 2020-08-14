TFF 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, son yapılan testlerde pozitif vakalara rastlayan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına ve Fenerbahçe futbolcusu ile teknik ekip üyesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.