Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu görüşmeler sonuçlanmadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların sahadaki en iyi isimlerinden oldu. Bu futbolcunun form durumu sonrasında, stopere takviye yapmak için görüşme halinde olan yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a danışarak bu oyuncuyla ilgili kararını verecek. Transferin 4 Ekim'de bitecek olması nedeniyle bu konuda bekleme kararı alan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporunu bekleyecek. Roco'ya ilk haftalarda şans vermek isteyen Yalçın, oyuncunun performansı doğrultusunda kararını verecek.
Roco ikileminde son karar Sergen Yalçın'ın
05.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi için görüşmeler yapılan ancak sonuçlanmayan Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Roco'yla ilgili son karar Sergen Yalçın'ın.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Enzo Roco,Sergen Yalçın,Antalyaspor,
729695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/729695.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
16
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe - Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
04
ALTAY
0
0
0
0
0
0
05
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
07
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
09
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
10
ESKİŞEHİRSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
MENEMEN SPOR
0
0
0
0
0
0
14
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
16
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor - Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Osmanlispor - Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.