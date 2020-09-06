Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'da Ç. Rizespor ile yapılan hazırlık maçında alınan 4-3'lük galibiyet teknik direktör Eddie Newton'un yüzünü güldürdü. Henüz 2,5 haftalık bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen İngiliz teknik adam Trabzonspor'un daha iyi futbol için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından beklentilerin farkında olduğunu söyleyen Newton "Çok gol pozisyonuna giren, bunları değerlendiren, zevkli bir futbol izlettireceğiz" dedi.

> Birlikte çalıştıkça…

Yeni oyuncuların da adaptasyon süreci yaşadığını ifade eden Newton "Geçtiğimiz sezondan daha farklı bir futbol oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu elbette zaman alacak bir süreç. Birlikte çalıştıkça ve birbirimizi daha iyi tanıdıkça ortaya daha da iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum. Transferleri halletmeye çalışıyoruz. Saha içinde ve saha dışında çalışıyoruz. Taraftarımız bizim için itici güç. Onlara ihtiyacımız var. Şehrin mutluluğu ne kadar hak ettiğini iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömür'den iyi haber

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Ç. Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu ve Beşiktaş maçında oynayabileceği belirtildi.

Teşekkürler Marlon!

∂ Ç. Rizespor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Joao Pereira, etkili futbolunun bir gol, bir asistle süslerken takımın yeni sol beki Marlon'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Pereira, attığı golün asistini yapan Marlon'a sosyal medya hesabından ''Asist için teşekkürler Marlon'' diye seslendi.