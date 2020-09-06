Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta en az golcü transferi kadar Domagoj Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı da merak ediliyor. Yıllık 3 milyon avro ile takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper, ekonomik sıkıntılarla ve transfer limitiyle boğuşan yönetimin en çok canını sıkan isimlerin arasında başı çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Fransız ekibi Lyon'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Vida'ya bu defa İtalyanlar talip oldu. Serie A ekiplerinden Parma, Hırvat stoperle ciddi olarak ilgileniyor. Bir başka İtalyan takımı Genoa da başarılı oyuncuyu transfer listesine ekledi.

> Ücreti problem

İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek hem Beşiktaş'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirecek. Teklifi daha iyi olan taraf Vida'yı kadrosuna katacak. Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek. Ancak Vida'nın kendisine talip olan kulüplerden, siyah-beyazlı takımdan kazandığı miktarı istemesi işleri zorlaştırıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde "Vida'nın bizden aldığı ücrete yanaşan yok" itirafında bulunmuştu.

Welinton 'bomba' gibi!

Siyah-beyazlıların yeni transferi Welinton, geçen sezonki performansını devam ettiriyor! Alanyaspor formasıyla en fazla penaltı yaptıran oyuncu (4) olarak geçen sezonu tamamlayan Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ta da 'hızlı' bir giriş yaptı. Siyah-beyazlı formayla üç maça çıkan ve iki karşılaşmada penaltıya sebep olan Welinton, hem teknik heyeti, hem yönetimi, hem de taraftarları ürkütüyor.

ANLAŞMA YAKIN

Isimat Mirin Hatay'a doğru

∂ Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna katmak istiyor. Gelen bilgilere göre anlaşma aşamasına gelindi. Transfer gerçekleşirse, oyuncunun 1,3 milyon avroluk ücretinin yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

SAĞ BEK İÇİN

Son aday Valentin Rosier

∂ Sağ bek transferi için Roma'dan Davide Santon ve Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin ve Antalyaspor'dan Sangare için görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi. Siyah beyazlı yönetim, Sporting forması giyen Valentin Rosier'i de listesine ekledi.