Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un İngiliz çalıştırıcısı Eddie Nowton, yeni sezonda bordo-mavili takıma geçtiğimiz sezonun aksine daha farklı bir futbol oynatmayı planlıyor. Takımda yeni sezon öncesi birçok değişiklik yaşanırken yenilenen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür de alışılmış sağ ve sol açık dışında orta sahanın ortasında görev yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Eddie Nvewton, takımın dinamosu konumunda olacak oyuncusunu yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.

Daha etkili olacak

Her zaman Messi hayranlığını dile getiren genç oyuncu, Arjantinli yıldıza olan hayranlığı yüzünden mevkisini değiştirmişti. Geçmişte orta sahada oynayan, sonrasında ise sağ ve sol açık oynamaya başlayan yıldız oyuncu yeni sezonda topa daha çok sahip olan, takımı ve arkadaşlarını yönlendiren, forvet hattına ve gol yollarından daha etkili olabileceği pozisyonda olacak. Kısacası Newton, takımdan ayrılıp Fenerbahçe’ye giden Jose Sosa’nın rolünü Abdülkadir Ömür’e verecek.