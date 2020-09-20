Yeşilbelde, Datça ve Kızlan’da koşulan yarış izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistlerin sabah saatlerinden itibaren bölgedeki özel tekne ve yatlardan takip ettiği yarışı 1.36.38.6’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan Neuville’yi 1.37.11.8’lik dereceleriyle takım arkadaşı Sebastien Loeb ve Toyoto’dan Sebastien Ogier takip etti. Dünya Ralli Şampiyonası’nda bugün 4 etap koşulacak. 38.15 km’lik Çetibeli 1, 7.05 km’lik Marmaris 1 ve 38.15 km’lik Çetibeli 2, 7.05 km’lik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. 14:15’te ise dereceye giren sporculara ödüller verilecek.
Neuville rüzgârı
20.09.2020 - 06:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) beşinci etap ikinci gün yarışında gülen isim Hyundai’ın Belçikalı pilotu Thierry Neuville oldu.
Etiketler : Dünya Ralli Şampiyonası,
733130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/733130.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
02
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
06
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
12
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
13
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
14
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
15
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
18
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
19
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
20
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor 0 - 0 Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
02
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
03
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
04
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
05
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
09
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
11
ALTAY
1
0
1
0
0
1
12
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
13
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
14
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu 0 - 2 Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor