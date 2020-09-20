Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilbelde, Datça ve Kızlan’da koşulan yarış izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistlerin sabah saatlerinden itibaren bölgedeki özel tekne ve yatlardan takip ettiği yarışı 1.36.38.6’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan Neuville’yi 1.37.11.8’lik dereceleriyle takım arkadaşı Sebastien Loeb ve Toyoto’dan Sebastien Ogier takip etti. Dünya Ralli Şampiyonası’nda bugün 4 etap koşulacak. 38.15 km’lik Çetibeli 1, 7.05 km’lik Marmaris 1 ve 38.15 km’lik Çetibeli 2, 7.05 km’lik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. 14:15’te ise dereceye giren sporculara ödüller verilecek.