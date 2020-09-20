Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lige deplasmandaki 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş öne geçtiği maçta evinde Antalyaspor’la 1-1 berabere kalarak üzüldü. Siyah-beyazlılar ilk yarıda çok baskılı oynamasına rağmen geçen haftaki gibi rakibine pozisyon vermedi. Boyd ve Hasic dün gece Beşiktaş’ın en çalışkan isimleri olarak dikkat çektiler.

Tuna şaşırttı

Modern futbol oynayatan genç teknik adamlardan biri olan Tamer Tuna’nın Antalyaspor’u ilk yarıda oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul ederek şaşırttı. Siyah-beyazlı taraftarların ‘Orta yapamıyor’ diye sıkça eleştirdiği Necip Uysal’ın kafayla yaptığı ortanın golle sonuçlanması görülmeye değerdi. Sol bekteki N’Sakala ise ne kadar mücadeleci olsa da hücuma katkı vermekte yine

Maç gitti geldi

Skora denge geldikten sonra Antalyaspor gole çok daha yakın olan taraftı. Son vuruşlarda daha başarılı olunsaydı kırmızı-beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılabilirdi. Maçın genelinde oyunun hâkimi olan Beşiktaş ise skor üstünlüğü elindeyken Larin ve Vida ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

BJK: Bir daha test olsun

TFF: Bu protokole aykırı

Antalyaspor’un başına gelen test karmaşası, maç günü kaosa dönüştü. Akdeniz ekibinde yapılan ilk test sonuçlarında 50’ye yakın kişide pozitif vaka görülmüş, uçuş iptal edilmiş, ardından yapılan incelemede test kitlerinin bozuk olduğu saptanmıştı. İkinci yapılan testler temiz çıkınca da kafile önceki gece yarısı İstanbul’a gelmişti.

Masrafları karşılarız

∂ Beşiktaş yönetimi “Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak şekilde yeniden Covid-19 testi yaptırmaya davet ediyoruz” diyerek Federasyon’a başvurdu. Ancak TFF, “Futbola dönüş protokolü”ne uymuyor diyerek talebi geri çevirdi. Beşiktaş, “Bu karara anlam veremedik. Umarız pozitif vakalar yaşanmaz” açıklaması yaptı.

Yayıncı değişebilir

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “beIN Sports ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Kendileri son iki yılı daha uzatmamızı talep ediyor. Biz de rakamlarımıza uyabiliyorsanız ve rekabeti bozmayacaksak bu sözleşmeyi uzatabiliriz diyoruz. Yeni bir platform ile yeni bir sistem ile Süper Lig maçlarını yayınlayabiliriz” sözlerini kullandı.