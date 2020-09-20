Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
20.09.2020 - 20:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Etiketler : başakşehir,galatasaray,süper lig,
733259 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/733259.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
2
0
0
4
6
02
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
2
4
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
06
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
08
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
09
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
0
1
1
3
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
0
3
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
1
0
1
-1
3
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
0
1
0
0
1
14
TRABZONSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-2
1
15
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
16
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
18
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
19
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
21
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği 0 - 0 Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor 0 - 0 Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa 2 - 0 Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
2
0
0
3
6
02
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
03
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
04
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
05
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
1
3
06
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
07
BURSASPOR
2
1
0
1
0
3
08
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
1
0
1
0
3
10
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
11
ALTAY
1
0
1
0
0
1
12
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
13
AKHİSARSPOR
2
0
1
1
-1
1
14
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu 0 - 2 Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor