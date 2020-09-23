Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfer yıldızı Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin elinden çok sayıda oyuncu alarak taraftarının yüzünü güldürdü. Ancak sarı-lacivertli camianın gözü golcüden gelecek haberde. Rize’de güç bela kazanan, Kadıköy’de Hatay’a puan kaptıran Fenerbahçe’nin olmazsa olmazı golcü. Farklı mevkilere de transfer çabasında olan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüsüyle çıkmak için uğraşıyor. İsimler ise net; ya Mbwana Samatta ya da Ze Luis.

Fener ciddi alıcı

Bonservisi Aston Villa’da olan Samatta favori durumda. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 10,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği 27 yaşındaki Tanzanyalı golcüyle 2024’e kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak Samatta, 16 maçta iki golde kalınca Villa, oyuncuyu gözden çıkardı. Brentford’tan Ollie Watkins transferiyle forma şansı azalan Samatta da gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Ki, şu ana kadar oyuncunun en ciddi talibi Fenerbahçe.

Ze Luis bekliyor

Samatta’nın önceliği İngiltere’de kalmak olsa da Fenerbahçe oyuncunun rotasını Türkiye’ye çevirmek adına çok önemli mesafe katetmiş durumda. Ze Luis ise sarı-lacivertlilerin B planı. Porto, Fenerbahçe’nin kiralama teklifine, “Satın alın” cevabı verse de 29 yaşındaki golcünün İstanbul’a gelmek istemesi sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Fenerbahçe’nin en geç cuma gününe kadar Samatta ya da Ze Luis’e imza attırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Sinan örnek oldu

F.Bahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti ve sarı-lacivertli forma hediye etti. Çavuşoğlu, "Sinan Türk-Alman dostluğuna katkı sağladı ve gençlerimize örnek oldu. Bundan sonra da entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacağız" açıklaması yaptı.

Papiss Cisse beklemede

Samatta ya da Ze Luis arasında tercih yapacak Fenerbahçe’nin tek golcü hamlesi bu olmayacak. Yola kiralama hedefiyle çıkan sarı-lacivertliler, gerekirse bonservis ödeyerek bu iki isimden birisini kadroya katacak. Ancak bir de yedek golcü transferi yapılacak. Bu konuda öne çıkan isim ise Erol Bulut’un Alanya’dan öğrencisi Papiss Cisse.

Başınızı öne eğmeyin

Telafisi mümkün

Kadıköy’de Hatayspor’la berabere kalan Fenerbahçe’de oyuncuları teselli etmek teknik direktör Erol Bulut’a kaldı. Soyunma odasında bir konuşma yapan Erol Hoca, antrenmanlardaki çalışmanın karşılığını sahada göremediği için hayal kırıklığı yaşadığını vurgulasa da “Başınızı öne eğmeyin. Telafi etmek için önümüzde çok maç var. Galatasaray derbisinde her şey çok başka olacak” dedi. Bulut “Bugün burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

BELÖZOĞLU, TAKIMA MORAL AŞILADI

Olur böyle kazalar!

Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu, Hatayspor maçı için “İş kazası” yorumu yaptı. Oyuncuları tek tek teselli eden Emre “Lig uzun bir maraton. Zaman zaman böyle kazalar olur. Şimdi önümüzde bakma zamanı” sözleriyle takıma moral aşıladı. Belözoğlu, Galatasaray karşısında çok daha bir performans beklediğini de oyunculara iletti.

Lemos’un yeri garanti

Hatay maçında ilk 11’de boy gösteren Mauricio Lemos, teknik heyetten geçer not aldı. Kullandığı 84 topta yüzde 93,2 pas isabeti sağlayan Uruguaylı stoper, 11 ikili mücadelenin yedisinden galip ayrılırken üç top çaldı, dört hava topu kazandı.

YAKIN MARKAJ

Gençlere takip

Antalya’dan Doğukan Sinik ile Bursaspor’dan Burak Kapacak, Fenerbahçe’nin transfer listesinde. On numara dışında her iki kanatta da görev yapabilen 21 yaşındaki Doğukan için kıran kırana bir pazarlık içinde olan sarı-lacivertliler, Bursapor’un 20 yaşındaki sağ açığı Burak’ı da ısrarla istiyor.