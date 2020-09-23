Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılarda takımın gündemi yarınki Rio Ave maçı, yönetimin ise transfer. Özellikle de forvet bölgesine yapılacak takviye... Uzun bir süredir Atletico Madridli Kalinic ile ilgilenen Beşiktaş oyuncudan net bir cevap alamaması üzerine tanıdık bir isme yöneldi: Vincent Aboubakar. Porto ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kamerunlu oyuncunun adı Başakşehir ile anılsa da Kara Kartal tekrar devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile yeni bir görüşme daha yaptı ve şartlar masaya yatırıldı. Her iki taraf da istek ve beklentilerini sıraladı.

Sakatlık hâlinde...

Beşiktaş camiasına yabancı olmayan ve güzel anıları bulunan Aboubakar’ın yönetimden 2+1 yıllık mukavele talep ettiği ve yıllık ücretlerine karşılık da teminat istediği belirtildi. Öncelikli olarak detaylı bir sağlık taraması isteyen yönetimin ise muhtemel bir uzun sakatlık durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi koymak istediği ifade edildi. Forvet bölgesine uygun şartların oluşması hâlinde bir takviye daha düşünen siyah-beyazlıların gündemindeki diğer ismin ise Kasımpaşa’da kadro dışı bırakılan Koita olduğu öğrenildi.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Kara Kartal Rio’ya hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda yarın sahasında Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetimindeki idman taktik ağırlıklıydı ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.