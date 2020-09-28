Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transferini resmen açıkladığı ancak lisansını henüz çıkaramadığı Josef de Souza'da flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcunun eski takımı Al Ahli, haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle oyuncuyu geri çağırdı.

Beşiktaş'a imzayı attı

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ın sözleşme feshetme hakkı bulunuyor

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.